Кириленко объяснил, почему для него Майкл Джордан предпочтительнее Коби Брайанта

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в подкасте Knuckleheads ответил на вопрос, кого из таких баскетболистов, как Майкл Джордан, Коби Брайант и Леброн Джеймс, он бы включил в стартовый состав, кого обменял бы, а кого оставил бы на скамейке запасных.

— У меня есть для тебя ещё один вопрос. Если бы тебе нужно было выбрать, кого поставить в стартовый состав, кого оставить на скамейке запасных, а кого обменять, кого бы ты выбрал? Итак, у нас есть Майкл, Коби и Леброн. Кого ты поставишь в старт, кого оставишь на скамейке, а кого обменяешь?

— Хорошо, вот как я поступил бы. Майкл Джордан будет в стартовом составе, Леброн — на скамейке, а Коби я бы обменял. Хотя я очень уважаю Коби и считаю его одним из лучших игроков. Просто потому что, как я уже сказал, Коби напоминает мне Майкла. Так что мне придётся выбрать Майкла, он как баскетбольный Иисус для меня, не могу его не выбрать.