Каспер Уэйр назвал двух лучших игроков в Единой лиге на данный момент

34-летний защитник ЦСКА Каспер Уэйр ответил на вопрос, кто является лучшим игроком в Единой лиге ВТБ на данный момент.

«Я выберу двоих наших парней — Алексу и Мело. Это был бы один из них. Алекса — отличный игрок, который делает много разных вещей: может набирать очки, делать передачи, играет в защите. Он привнёс в команду новую динамику, которая была нам нужна.

И он сделал нас лучше по сравнению с прошлым годом, что действительно круто. Если вы становитесь лучше после победы в чемпионате — это хороший знак.

Мне нравится с ним играть. Это хороший парень, всегда на подъёме, всегда подбадривает ребят, разговаривает с ними. Так что да, я люблю играть с ним, и уже люблю его как человека и как игрока.

Прошёл всего месяц или, может быть, три недели, а у нас уже есть связь, есть позитивные вибрации. Поэтому с ним у нас будет хороший сезон», — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Каспером Уэйром читайте на сайте «Чемпионат».