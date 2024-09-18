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Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер едва не подралась с баскетболисткой в матче WNBA

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер едва не подралась с баскетболисткой в матче WNBA
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Лос-Анджелес Спаркс» принимает «Финикс Меркьюри». На момент написания новости счёт на табло — 44:36 в пользу домашней команды.

В конце второй четверти после штрафного броска, выполненного Селестой Тейлор из «Финикса», центровая гостей Бриттни Грайнер вступила в перепалку с форвардом «Лос-Анджелес» Рики Джексон. Хотя баскетболистки немного потолкались, серьёзного конфликта удалось избежать.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что по итогам этого эпизода и Грайнер, и Джексон получили удаления. Напомним, Бриттни в составе сборной США по баскетболу завоевала золотую медаль на минувших Олимпийских играх, которые прошли в Париже.

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