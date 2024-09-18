Эксперт предсказал, какие достижения ожидают Леброна в следующих сезонах НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что Леброн Джеймс будет включён в одну из символических сборных всех звёзд лиги по итогам следующих сезонов.

«Леброн будет включён в символическую сборную всех звёзд НБА несколько раз до завершения своей карьеры, и я говорю как минимум о двух.

Он всегда будет полностью отдавать себя баскетболу, и он сам это подтверждал. Пока Леброн Джеймс на площадке, он будет игроком уровня символической сборной и неоднократно попадёт в эти составы до своего ухода из спорта», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Today.