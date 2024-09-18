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Эксперт назвал условие, при котором «Лейкерс» достигнут уровня чемпионов НБА

Эксперт назвал условие, при котором «Лейкерс» достигнут уровня чемпионов НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», ныне телевизионный эксперт Ричард Джефферсон высказался по поводу перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» достичь уровня «Бостон Селтикс», чемпионов НБА.

«Вы смотрите на действующих чемпионов — «Бостон Селтикс». Чтобы «Лейкерс» смогли достичь их уровня, им не хватает трёх игроков калибра Матча всех звёзд», — заявил Джефферсон в эфире программы NBA Today.

Отметим, что по итогам межсезонья руководство «Лос-Анджелеса» заключило контракт лишь с 24-летним центровым Кристианом Колоко. Более того, «озёрники» выбрали на минувшем драфте Бронни Джеймса и Далтона Кнехта.

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