Эксперт назвал условие, при котором «Лейкерс» достигнут уровня чемпионов НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», ныне телевизионный эксперт Ричард Джефферсон высказался по поводу перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» достичь уровня «Бостон Селтикс», чемпионов НБА.

«Вы смотрите на действующих чемпионов — «Бостон Селтикс». Чтобы «Лейкерс» смогли достичь их уровня, им не хватает трёх игроков калибра Матча всех звёзд», — заявил Джефферсон в эфире программы NBA Today.

Отметим, что по итогам межсезонья руководство «Лос-Анджелеса» заключило контракт лишь с 24-летним центровым Кристианом Колоко. Более того, «озёрники» выбрали на минувшем драфте Бронни Джеймса и Далтона Кнехта.