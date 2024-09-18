«Не люблю все эти разговоры». Шакил О'Нил — о нахождении сына Леброна в «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказался о Бронни Джеймсе, старшем сыне Леброна Джеймса, который следующий сезон в НБА проведёт в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Что касается «Лейкерс», то я рад за Бронни, он как мой племянник. Я желаю ему всего наилучшего и знаю, как усердно он работает. Вокруг этого много разных историй, как хороших, так и плохих. Надеюсь, что всё сложится хорошо.

Единственная сложность для таких детей, как он, заключается в давлении из-за их фамилии. Им часто не дают шанса следовать своим желаниям. Их всегда будут сравнивать с нами.

Моя мечта для Бронни — чтобы он был счастлив. Не люблю все эти разговоры о непотизме и прочем. Это неважно, он уже в команде. Я хочу, чтобы он был счастлив, показывал отличную игру и добивался успеха», — заявил О'Нил во время подкаста Юдониса Хаслема.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.