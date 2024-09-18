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Пять лет назад в NBC Sports не ждали Леброна и Карри в топ-30 игроков НБА в 2024 году

Пять лет назад в NBC Sports не ждали Леброна и Карри в топ-30 игроков НБА в 2024 году
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Пять лет назад, в 2019 году, известный североамериканский спортивный сайт NBC Sports сделал прогноз по поводу лучших баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) через пять лет — в 2024 году.

Примечательно, что в пятёрку лучших, по мнению NBC Sports, вошли Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).

Авторы рейтинга поставили защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри на 31-е место, а форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — на 40-е. Оба баскетболиста сыграли ключевую роль в составе сборной США на минувшей Олимпиаде.

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