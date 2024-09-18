Андрей Кириленко: Стефен Карри изменил баскетбол. Он сделал его похожим на видеоигру

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился своими мыслями о различных поколениях в североамериканской лиге. Однако он особо отметил разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который, по мнению знаменитого российского баскетболиста, оказал значительное влияние на развитие игры.

— Да, у меня есть к тебе вопрос. Когда ты пришёл в лигу в 2000 году, игра выглядела совсем иначе. Она строилась по принципу «внутрь-наружу» — сначала мяч отдавался центровым, а затем шла атака. Но сейчас видно, что игра изменилась. Она стала более похожа на европейский стиль. Игра эволюционировала, и теперь в ней больше бросков с дистанции. Баскетболисты вроде нас, которые раньше играли на позиции лёгкого форварда, теперь могут быть центровыми или тяжёлыми форвардами в новой лиге. Как ты видишь это изменение? Как игра стала более мировой по сравнению с тем, какой она была, когда ты только начинал?

— Да, согласен, что это международный стиль, но определённо игра изменилась. Когда я пришёл, это была эпоха больших игроков. Это было время таких гигантов, как Патрик Юинг, Хаким Оладжьювон, Шакил О'Нил, Дэвид Робинсон и Яо Мин. Игра строилась на мощи. Мяч отдавался центровому, чтобы он создавал моменты для атаки или передачи. Затем в 2000-х годах лига стала принадлежать защитникам и лёгким форвардам. Были такие звёзды, как Трэйси Макгрэди, Джамал Машбёрн, Аллен Хьюстон, Рэй Аллен и Винс Картер. Майкл Джордан оказал огромное влияние и представил всем новый стиль игры.

Это стало эпохой форвардов — Кевин Дюрант, Леброн Джеймс. Леброн пришёл в 2003 году, если не ошибаюсь. Так что это стало лигой форвардов, и мне было трудно играть, потому что каждую ночь против меня выходил кто-то невероятно талантливый: «О боже мой, сегодня у меня Пежа Стоякович. Он забивает «трёшки» как сумасшедший!» В следующей игре у меня Дирк Новицки. Сегодня у меня Рэй Аллен, Коби Брайант, Ти Мак. И ты думаешь: «Боже, мне нужно бегать через тысячи заслонов и преследовать этих парней».

Но потом Стефен Карри изменил игру. Он сделал её похожей на видеоигру. Он пересекал половину площадки и бросал мяч издалека. В европейской игре его бы сразу усадили на скамейку: «Нет-нет-нет, так нельзя делать. Нужно использовать время [до конца атаки]». Но он начал забивать эти броски, и все поняли: «Вау, это то самое».

Как в «Звёздных войнах» или «Мандалорце»: «Таков путь». И все начали так играть. Теперь даже большие парни бросают трёхочковые. Игра стала такой — «бежать и стрелять» (концепция Run and Gun — «бей-беги», где предпочтение отдавалось завершению атаки как можно быстрее, меньшее внимание уделялось защите. — Прим. «Чемпионата»). Майк Д'Антони был бы счастлив видеть это сейчас», — поделился Кириленко в подкасте Knuckleheads.