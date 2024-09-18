«Раньше это была война». 5-кратный чемпион НБА сравнил современную лигу с реслингом

Пятикратный чемпион НБА, а также тренер Дерек Фишер сравнивает современную Национальную баскетбольную Ассоциацию (НБА) с WWE (реслингом), подчёркивая, что сегодняшняя лига в большей степени ориентирована на развлечение.

«Сейчас, когда я смотрю НБА, я иногда провожу параллель с реслингом. Если вы помните, были времена, когда WWE была WWF (Всемирной федерацией реслинга. — Прим. «Чемпионата»). И тогда это было действительно спортом, но затем они стали ориентироваться исключительно на развлечение зрителей и стали откровенным шоу.

Но здесь сложно говорить, правильно это или нет, потому что в конечном итоге мы действительно должны радовать зрителей, фанатов, иногда даже жертвуя спортивной составляющей», — приводит слова Фишера Fadeaway World.