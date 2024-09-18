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Андрей Кириленко назвал игрока НБА, который через 10 лет станет суперзвездой

Андрей Кириленко назвал игрока НБА, который через 10 лет станет суперзвездой
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о влиянии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на международный баскетбол. Более того, Кириленко предположил, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма станет суперзвёздным игроком лиги в ближайшие 10 лет.

«НБА будет продолжать расти на международной арене. У нас есть множество возможностей для этого благодаря социальным сетям и телевизионным трансляциям по всему миру. Всё больше детей в разных странах видят, что попасть в лигу реально, и они могут стать её частью. НБА активно проводит мероприятия за рубежом, посещая разные страны. Мне нравится, что лига серьёзно подходит к международным инициативам, потому что игнорирование этого направления может стать проблемой.

Мы уже видели, как международные команды добиваются успеха, выигрывая чемпионаты мира и Олимпиаду, как это было в 2004 году. Это даёт огромную известность, и всё больше международных команд получают лидеров, которые играют в НБА и становятся ключевыми игроками своих франшиз. Например, Лука Дончич в «Далласе», Яннис Адетокунбо в «Бакс», Никола Йокич в «Денвере», Шей Гилджес-Александер в «Оклахоме», а Джоэл Эмбиид — ну, он теперь играет за сборную США.

Я хотел сказать, что количество игроков из разных стран продолжает расти. Виктор Вембаньяма станет настоящей звездой в ближайшие 10 лет. Запомните мои слова: он побьёт мой рекорд по играм «5x5» (когда игрок за матч набирает как минимум пять очков, пять подборов, пять передач, пять блок-шотов и пять перехватов. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Кириленко в рамках подкаста Knuckleheads.

Отметим, что Кириленко провёл три таких матча за свою карьеру. Однако лидером является Хаким Оладжьювон, у которого шесть подобных игр. Последними тремя игроками, которым удалось сделать «5x5», были Виктор Вембаньяма (2024), Юсуф Нуркич (2019) и Энтони Дэвис (2018).

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