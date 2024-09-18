Сербский баскетболист возобновил карьеру спустя год после операции по удалению почки

26-летний сербский баскетболист Бориша Симанич несколько лет назад считался одним из главных талантов европейского баскетбола, но затем на чемпионате мира — 2023 он получил травму во время матча первого группового этапа с Южным Суданом, и впоследствии удара ему удалили почку.

Карьера спортсмена была под большим вопросом, но спустя год Симанич восстановился и принял решение возобновить карьеру.

Как сообщает Basket News, форвард сборной Сербии будет выступать за боснийский баскетбольный клуб «Игокеа», с которым накануне подписал контракт. Стоит отметить, что он уже успел провести с ними товарищеский матч. Напомним, Симанич является трёхкратным чемпионом Сербии и трёхкратным победителем Адриатической лиги.