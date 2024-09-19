Кириленко — до прихода в НБА: тогда Джордан был №1, все мы мечтали стать такими, как он

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вспомнил период до своего прихода в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ответив на вопрос, кто больше всего его вдохновил заниматься баскетболом.

— Кто из игроков вдохновил тебя больше заниматься баскетболом?

— В те времена у нас было немного трансляций баскетбольных матчей. Единственное, что мы могли видеть, это раз в неделю показывали лучшие моменты игр НБА по телевизору. Мы все сидели и смотрели с восхищением: «Вау, Майкл Джордан. Вау, Патрик Юинг, Деннис Родман».

Так что да, ты смотришь на этих игроков и начинаешь мечтать о баскетболе, но не осознаёшь, что это может быть реально. Кажется, что это что-то далёкое, как другая планета. Ты не связываешь себя с НБА. В то время Майкл Джордан был номером один, и все мы мечтали стать такими, как он, — поделился Кириленко в подкасте Knuckleheads.

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