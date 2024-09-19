Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко — до прихода в НБА: тогда Джордан был №1, все мы мечтали стать такими, как он

Кириленко — до прихода в НБА: тогда Джордан был №1, все мы мечтали стать такими, как он
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вспомнил период до своего прихода в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ответив на вопрос, кто больше всего его вдохновил заниматься баскетболом.

— Кто из игроков вдохновил тебя больше заниматься баскетболом?
— В те времена у нас было немного трансляций баскетбольных матчей. Единственное, что мы могли видеть, это раз в неделю показывали лучшие моменты игр НБА по телевизору. Мы все сидели и смотрели с восхищением: «Вау, Майкл Джордан. Вау, Патрик Юинг, Деннис Родман».

Так что да, ты смотришь на этих игроков и начинаешь мечтать о баскетболе, но не осознаёшь, что это может быть реально. Кажется, что это что-то далёкое, как другая планета. Ты не связываешь себя с НБА. В то время Майкл Джордан был номером один, и все мы мечтали стать такими, как он, — поделился Кириленко в подкасте Knuckleheads.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android