Стала известна причина переноса обсуждения вопроса о добавлении новых команд в НБА

Из-за продолжительного процесса продажи клуба «Бостон Селтикс» отложен вопрос о расширении лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает телеканал ESPN.

Главным претендентом на покупку клуба является Джефф Безос — основатель крупнейшей в мире компании на рынках платформ электронной коммерции (Amazon). Также Безос занимает третье место в рейтинге самых богатых людей мира за 2024 год по версии Forbes.

На данный момент «Бостоном» по-прежнему владеет компания Boston Basketball Partners, которая в 2002 году приобрела этот клуб за $ 360 млн. Сегодня стоимость франшизы клуба оценивается в районе $ 6 млрд.