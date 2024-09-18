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Стала известна причина переноса обсуждения вопроса о добавлении новых команд в НБА

Стала известна причина переноса обсуждения вопроса о добавлении новых команд в НБА
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Из-за продолжительного процесса продажи клуба «Бостон Селтикс» отложен вопрос о расширении лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает телеканал ESPN.

Главным претендентом на покупку клуба является Джефф Безос — основатель крупнейшей в мире компании на рынках платформ электронной коммерции (Amazon). Также Безос занимает третье место в рейтинге самых богатых людей мира за 2024 год по версии Forbes.

На данный момент «Бостоном» по-прежнему владеет компания Boston Basketball Partners, которая в 2002 году приобрела этот клуб за $ 360 млн. Сегодня стоимость франшизы клуба оценивается в районе $ 6 млрд.

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