В Москве построят центр подготовки сборных команд России по баскетболу

В Москве построят центр подготовки национальных команд по баскетболу. Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Сергей Собянин.
«Построим Центр подготовки сборных команд России по баскетболу в районе Внуково. Проект будет реализован за счёт частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.
Планируется, что площадь спортивного объекта составит порядка 8,8 тыс. м². В нём будет создано больше 200 рабочих мест», — говорится в сообщении.
Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил важность международных матчей для российских баскетболистов.