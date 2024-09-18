В Москве построят центр подготовки сборных команд России по баскетболу

В Москве построят центр подготовки национальных команд по баскетболу. Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Сергей Собянин.

«Построим Центр подготовки сборных команд России по баскетболу в районе Внуково. Проект будет реализован за счёт частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Планируется, что площадь спортивного объекта составит порядка 8,8 тыс. м². В нём будет создано больше 200 рабочих мест», — говорится в сообщении.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил важность международных матчей для российских баскетболистов.