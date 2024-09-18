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Леброн Джеймс с юмором ответил на шутку, разместив саркастическую картинку с книгой

Леброн Джеймс с юмором ответил на шутку, разместив саркастическую картинку с книгой
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал рекламную фотографию на своей странице в социальной сети, где видно, как он позирует с книгой.

Леброн Джеймс с книгой

Леброн Джеймс с книгой

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Тем не менее название книги — «Первая страница», что позволяет предположить, что 39-летний баскетболист решил сам пошутить над теми шутками, которые ранее ходили о нём.

Анекдоты про первые страницы книг у Леброна Джеймса возникли из-за того, что его часто видят с книгами, но возникает ощущение, что он читает лишь начало.

Леброн Джеймс с книгами

Леброн Джеймс с книгами

Фото: Коллаж от Fadeaway World

Это превратилось в мем, где пользователи подшучивают над тем, что Леброн будто бы не продвигается дальше первых страниц.

Деррик Уайт молча согласился с тем, что Леброн величайший:

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