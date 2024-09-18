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Президент ЦСКА: Аврамович — не мессия, с которым мы будем всех побеждать

Президент ЦСКА: Аврамович — не мессия, с которым мы будем всех побеждать
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Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал подписание сербского атакующего защитника Алексы Аврамовича.

«Для нас ЦСКА — команда в первую очередь. В ней всегда будут находиться лидеры, решающие те или иные игры в нашу пользу. Аврамович, безусловно, классный футболист, который сможет нам много дать. Но это один из игроков команды, а важнее, как будет выглядеть не один отдельно взятый игрок, а все вместе.

Конечно, Алекса — игрок того амплуа, которое мы долго искали. Не нужно видеть в нём бога или мессию, того человека, который приехал — и теперь мы будем всех побеждать», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Алексе Аврамовичу 29 лет. До подписания в ЦСКА игрок провёл три сезона в сербском «Партизане». Является серебряным призёром чемпионата мира 2023 года и Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

На каком месте Аврамович?
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