Президент ЦСКА: Аврамович — не мессия, с которым мы будем всех побеждать

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал подписание сербского атакующего защитника Алексы Аврамовича.

«Для нас ЦСКА — команда в первую очередь. В ней всегда будут находиться лидеры, решающие те или иные игры в нашу пользу. Аврамович, безусловно, классный футболист, который сможет нам много дать. Но это один из игроков команды, а важнее, как будет выглядеть не один отдельно взятый игрок, а все вместе.

Конечно, Алекса — игрок того амплуа, которое мы долго искали. Не нужно видеть в нём бога или мессию, того человека, который приехал — и теперь мы будем всех побеждать», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Алексе Аврамовичу 29 лет. До подписания в ЦСКА игрок провёл три сезона в сербском «Партизане». Является серебряным призёром чемпионата мира 2023 года и Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).