Уэйр указал на существенные различия игры с Леброном и любым другим баскетболистом

Американский разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр поделился своими впечатлениями о совместной игре с лёгким форвардом «Сакраменто Кингз» Демаром Дерозаном и лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в лиге Drew League.

— Каково это — играть вместе с Демаром, Леброном и другими? Чувствуется ли разница в уровне по сравнению с тем, к чему ты привык?

— Да, разница определённо заметна (улыбается). Даже в том, как парни ведут себя перед, после или во время игры. Эти ребята не паникуют. Они занимают свои места на площадке, делают то, что нужно. И, несмотря ни на что, с ними команда становится лучше. Леброн сказал мне, когда пришёл: «Слушай, не волнуйся обо мне, я своё получу. А ты просто играй свою игру».

Услышать такое от него было довольно круто. С Демаром я разговариваю по сей день. Ему уже 35 лет, Леброн ещё старше. И видеть, как они продолжают оставаться на высоком уровне в таком возрасте, — это очень здорово. Так что стараюсь учиться подобным вещам у них, — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Каспером Уэйром читайте на сайте «Чемпионат».