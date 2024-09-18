Американец Уэйр: хочу завершить карьеру в России, в ЦСКА, сейчас это словно мой второй дом

Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр заявил, что рассматривает возможность завершить профессиональную карьеру баскетболиста в составе московского клуба.

— В 2026 году тебе будет 36 лет. Уже задумывался, чтобы завершить карьеру в ЦСКА?

— Да, однозначно. Хочу завершить карьеру в России, в ЦСКА, если это возможно. Сейчас это словно мой второй дом. Это будет мой третий год в Москве, в ЦСКА. И, знаешь, я был так счастлив, что подписал контракт. Надеюсь, смогу продолжить после этого и заключить ещё одну сделку.

Хочу играть, пока могу, и, как ты и сказала, завершить карьеру здесь. У меня особая связь с фронт-офисом, с болельщиками, и это всегда будет чем-то неповторимым для меня, — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Каспером Уэйром читайте на сайте «Чемпионат».