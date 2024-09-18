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В Единой лиге оценили уровень российских команд по итогам Суперкубка

В Единой лиге оценили уровень российских команд по итогам Суперкубка
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила уровень ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубань» по итогам Суперкубка, прошедшего с 11 по 14 сентября в Москве.

«Наши клубы по-прежнему вполне соответствуют уровню Евролиги и Еврокубка. Суперкубок это доказал. Для клубов турнир послужит полезным этапом подготовки к сезону. Финансовых бонусов никто не получает. Оплачиваем зарубежным командам только дорогу и проживание», — приводит слова Корстин пресс-служба Единой лиги.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил важность международных матчей для российских баскетболистов.

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