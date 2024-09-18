Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил пожертвовал частью зарплаты ради чемпионства раньше Коби Брайанта

Шакил О'Нил пожертвовал частью зарплаты ради чемпионства раньше Коби Брайанта
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился, что в 2005 году заключил контракт с «Майами Хит» на сумму $ 101 млн, предоставив клубу скидку в $ 19-20 млн ради возможности улучшения состава для завоевания чемпионского титула, что и произошло через год.

«Пэт [Райли] (президент клуба. — Прим. «Чемпионата») зашёл и сказал: «Шак, я тебя люблю. Я могу дать тебе все $ 120 млн, но тогда у нас не будет никого другого. Или я могу предложить тебе $ 100 млн, немного больше для Юдониса [Хаслема], и тогда смогу пригласить Поузи, Гэри Пэйтона и других ребят». Я ответил: «Мне нужно побеждать. Ты знаешь, что я имею в виду.

Мне нужно выиграть чемпионат раньше, чем это сделает Коби [Брайант]. У меня уже достаточно денег и огромный дом. Я согласен». И это то, что я сделал. Для меня дело не в деньгах, а в том, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Если есть возможность сделать больше, я всегда стараюсь сделать больше», — рассказал О'Нил во время подкаста Юдониса Хаслема.

Сейчас читают:
Шакил О’Нил — доктор наук? Слом стереотипов о легенде НБА
Шакил О’Нил — доктор наук? Слом стереотипов о легенде НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android