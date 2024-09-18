Шакил О'Нил пожертвовал частью зарплаты ради чемпионства раньше Коби Брайанта

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился, что в 2005 году заключил контракт с «Майами Хит» на сумму $ 101 млн, предоставив клубу скидку в $ 19-20 млн ради возможности улучшения состава для завоевания чемпионского титула, что и произошло через год.

«Пэт [Райли] (президент клуба. — Прим. «Чемпионата») зашёл и сказал: «Шак, я тебя люблю. Я могу дать тебе все $ 120 млн, но тогда у нас не будет никого другого. Или я могу предложить тебе $ 100 млн, немного больше для Юдониса [Хаслема], и тогда смогу пригласить Поузи, Гэри Пэйтона и других ребят». Я ответил: «Мне нужно побеждать. Ты знаешь, что я имею в виду.

Мне нужно выиграть чемпионат раньше, чем это сделает Коби [Брайант]. У меня уже достаточно денег и огромный дом. Я согласен». И это то, что я сделал. Для меня дело не в деньгах, а в том, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Если есть возможность сделать больше, я всегда стараюсь сделать больше», — рассказал О'Нил во время подкаста Юдониса Хаслема.