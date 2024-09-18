Пол Джордж назвал молодого баскетболиста, вокруг которого строил бы команду в НБА

Новоиспечённый лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж высказался о тяжёлом форварде «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро. В частности, Джордж ответил на вопрос, вокруг какого молодого баскетболиста он бы начал строить команду.

«Есть много талантливых игроков, которые ещё не раскрыли свой потенциал. Джа [Моранту] всё ещё нет 25 лет. Паоло Банкеро и Ламело [Болл] тоже моложе 25. Если говорить о большом таланте, то Чет Холмгрен тоже в этой категории. Есть много игроков, которым ещё нет 25 лет. Но кто из них готов сделать следующий шаг и стать звездой?

Определённо Паоло. Он уже проявил себя как зрелый игрок. Ему нужно окружение из снайперов из-за его стиля игры — он настоящая сила на площадке. Он великолепен в быстрых прорывах, изоляциях и умеет использовать свою физическую силу против соперников. Единственное, что мешает ему — это игроки, которые заполняют его коридоры для атаки.

Он стал лучше бросать, но по натуре он пенетратор, ему нравится контакт и физическая игра. Ему нужны партнёры, которые помогут создать пространство на площадке», — рассказал Джордж в рамках собственного подкаста.

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