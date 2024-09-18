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Каспер Уэйр раскрыл давний совет отца, которого придерживается по сей день

Каспер Уэйр раскрыл давний совет отца, которого придерживается по сей день
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Американский разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр поделился советом, который ему дал его отец во время взросления, и которому он остаётся верен до сих пор.

— Что мотивирует тебя продолжать играть на высоком уровне в 34 года? Не всем удаётся оставаться на своём пике так долго.
— Думаю, дело в гордости и попросту в любви к игре. Некоторые парни выходят на площадку по другим причинам и потому со временем могут как бы разлюбить баскетбол. Но я люблю эту игру и своих фанатов, людей, которые меня поддерживают, мою семью. И это то, что заставляет меня продолжать, ради чего играю. Когда я рос, отец всегда говорил: «Что бы ты ни делал, выкладывайся на 110%».

И это то, чего я стараюсь придерживаться. Каждый раз, когда выхожу на площадку, выкладываюсь по полной. Это заставляет меня идти вперёд каждый день и пытаться оставить после себя наследие. Не хочу быть человеком, о котором говорят: «Он был хорош только год или два». Всегда хочется быть одним из тех парней, которых будут помнить долгое время. И ради этого ты должен работать, прилагать усилия и просто полюбить эту рутину.

Я всегда пытаюсь найти разные способы стать лучше. С возрастом приходится искать другие методы, которые будут подходить тебе. А это уже отдельная задача. Взять её на себя — это придаёт мне новую энергию. Понимаю, что теперь должен делать какие-то вещи по-другому, и хочу разобраться с этим.

Это заставляет меня продолжать играть на высоком уровне, справляться с новыми задачами и становиться лучше по мере того, как я это делаю, — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Каспером Уэйром читайте на сайте «Чемпионат».
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