Баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр назвал главную проблему жизни в России

Американский разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр высказался, как складывается его жизнь в России.

— Ты в России уже три года — привык к жизни здесь?

— Люди здесь дружелюбные, добрые, стараются помочь, если ты чего-то не знаешь. А насчёт холода — честно говоря, я вроде как домосед, так что это не так сильно меня беспокоит. Просто хожу на тренировки, возвращаюсь домой, могу сходить на ужин.

Не слишком часто бываю на улице. Единственное, что меня расстраивает, — это когда солнце уходит и ты не видишь его по две-три недели (смеётся). Это немного портит настроение. Без солнца всё становится иначе. А когда оно, наконец, выглядывает, это как будто другая энергия.

Думаю, это главная сложность, с которой мне приходится сталкиваться в России, — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Каспером Уэйром читайте на сайте «Чемпионат».