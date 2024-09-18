«Мама переживала: «Тебя раздавят!» Кириленко вспомнил о матче, будучи 15-летним школьником

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился воспоминаниями о своём первом выходе на площадку с профессиональными баскетболистами, когда ему было всего 15 лет и он ещё учился в школе.

— Что ты почувствовал, когда в 15 лет тебя пригласили в Российскую Суперлигу, став самым молодым игроком в истории этой профессиональной лиги?

— Да, мне было 15 лет. Это случилось примерно за неделю до моего 16-летия. В то время я был школьником, и когда команда взрослых сказала: «Мы хотим, чтобы ты присоединился к нам на игру», я подумал: «Боже мой, я же школьник! Как я буду играть против взрослых мужчин?» Моя мама переживала. «Они тебя раздавят!» — говорила она. Но мой дебют прошёл неплохо. Я сыграл около пяти-шести минут в конце игры и набрал четыре очка.

Это была напряжённая концовка, а не ситуация, когда мы выигрывали с большим отрывом и можно было просто выпустить молодого игрока. Я был удивлён, что тренер выпустил меня на площадку в такой момент. Он сказал: «Андрей, выходи». И я подумал: «Господи, мне действительно нужно выйти», — сказал Кириленко во время подкаста Knuckleheads.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.