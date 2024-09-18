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Трёхкратный чемпион НБА раскрыл, как Леброн вдохновил команду на праздник в стриптиз-клубе

Трёхкратный чемпион НБА раскрыл, как Леброн вдохновил команду на праздник в стриптиз-клубе
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем рассказал о том, как в 2013 году игроки «Майами» устроили вечеринку в стриптиз-клубе, чтобы укрепить командный дух, где основную роль сыграл ныне лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Нашей команде выпала возможность провести рождественскую вечеринку в Tootsie's (Tootsie's Cabaret — известный стриптиз-клуб в Майами. — Прим. «Чемпионата»), и в этот раз мы решили сделать всё немного иначе. Ребята собрались вместе, чтобы отпраздновать и обменяться подарками.

Это было именно то, что нам было нужно, чтобы внести разнообразие в наш график. Сезон был долгим и напряжённым, и мы стали одной из самых часто показываемых команд в НБА. Нам требовалось укрепить командный дух.

Каждый день быть на виду, обсуждаемыми и сталкиваться с влиянием Леброна Джеймса — это было настоящим испытанием. Брон научил меня, что проводить время вместе вне площадки так же важно, как и тренироваться ежедневно. Это был один из тех моментов, который мы решили использовать для сплочения команды, и я нисколько об этом не жалею», — поделился Хаслем в рамках собственного подкаста.

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