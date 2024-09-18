Кириленко выбрал стартовую пятёрку из бывших партнёров по команде, включив Коби Брайанта

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), а в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Андрей Кириленко выбрал стартовую пятёрку из своих бывших партнёров по команде, куда должен был бы войти и он сам.

«Я бы выбрал Коби [Брайанта], без сомнений. Я был его партнёром однажды в Матче всех звёзд. Также я бы выбрал Дерона Уильямса, серьёзная часть моей карьеры прошла рядом с ним. И это должны быть Карлос Бузер и Мехмет [Окур]. Вот четыре парня. У нас были прекрасные отношения вне площадки, мы всё время были вместе. Хотя я бы поставил Кайла Корвера [вместо Брайанта]. Он был угрозой и не промахивался. Против него было невозможно играть», — сказал Кириленко в подкасте The Knuckleheads.