Кириленко объяснил, какие риски для родителей нёс выкуп контракта с ЦСКА после драфта НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, почему он не сразу попал в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) после драфта 1999 года, на котором «Юта Джаз» выбрала его под общим 24-м номером.

— Тебя выбрали на драфте в 18 лет, но ты остался ещё на два года в Москве, верно?

— Да, дело в том, что я подписал контракт с московским клубом [ЦСКА] на три года. Меня выбрали на драфте уже в первый год моего контракта, так что мне пришлось остаться ещё на два года из-за обязательств по контракту.

— Это был бы большой выкуп?

— В то время о выкупах особо не думали. Но часть моего контракта включала квартиру для моих родителей в Санкт-Петербурге. Если бы я разорвал контракт, они потеряли бы эту квартиру. Сейчас я думаю, что мог бы компенсировать это, если бы уехал раньше. Но тогда это казалось невозможным — у тебя есть работа, ты молод и играешь в лучшей команде России. Это была беспроигрышная ситуация, — рассказал Кириленко во время подкаста Knuckleheads.