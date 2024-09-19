Егор Дёмин высказался о личных и командных целях перед началом сезона в США

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, который проведёт предстоящий сезон за Университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA, поделился личными и командными целями на сезон.

«Началась ли подготовка к новому сезону? Да, подготовка идёт полным ходом. Я приехал позже, чем остальные — в начале июля. Команда начала тренироваться ещё в июне. В конце лета у нас был двухнедельный отпуск, я ездил в Россию, повидался с родителями, друзьями. Сейчас мы уже вернулись и продолжаем подготовку.

В первую очередь моя цель — стать лучше, насколько это возможно. Это и моя личная цель, и цель команды — помогать друг другу расти и становиться лучше каждый день.

Если все будут стараться становиться лучше, то и успехи придут сами собой. Основная цель — выигрывать и дойти настолько высоко, насколько это возможно», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Полное интервью с Егором Дёминым читайте на сайте «Чемпионат».