Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, как прошла адаптация в США

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, который проведёт предстоящий сезон за Университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA, рассказал, как прошла его адаптация в США.

«Адаптация прошла очень легко, ожидал больше трудностей. Немного было волнительно, на самом деле, потому что это новая культура, другие люди, другие устои.

Но меня приняли максимально позитивно — и тренеры, и игроки, и фанаты. Чувствую себя комфортно, будто уже 10 лет в этой команде. Настолько я сдружился со всеми, мне очень комфортно», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, ранее Егор выступал за молодёжную команду мадридского «Реала».

Полное интервью с Егором Дёминым читайте на сайте «Чемпионат».