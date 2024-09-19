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Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, как прошла адаптация в США

Российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, как прошла адаптация в США
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18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, который проведёт предстоящий сезон за Университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA, рассказал, как прошла его адаптация в США.

«Адаптация прошла очень легко, ожидал больше трудностей. Немного было волнительно, на самом деле, потому что это новая культура, другие люди, другие устои.

Но меня приняли максимально позитивно — и тренеры, и игроки, и фанаты. Чувствую себя комфортно, будто уже 10 лет в этой команде. Настолько я сдружился со всеми, мне очень комфортно», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, ранее Егор выступал за молодёжную команду мадридского «Реала».

Полное интервью с Егором Дёминым читайте на сайте «Чемпионат».
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