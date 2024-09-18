Названы самые высокооплачиваемые главные тренеры в НБА, у лидера — $ 17,5 млн

Издание Give Me Sport опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Лидером стал наставник «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр.
Список самых высокооплачиваемых тренеров НБА (топ-10):
1. Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 17,5 млн
2. Грег Попович («Сан-Антонио Спёрс») — $ 16 млн
3. Эрик Споэльстра («Майами Хит») — $ 15 млн
4. Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс») — $ 14 млн
5. Майк Буденхольцер («Финикс Санз») — $ 10 млн
6. Док Риверс («Милуоки Бакс») — $ 10 млн
7. Ник Нёрс («Филадельфия Сиксерс») — $ 9 млн
8. Майк Браун («Сакраменто Кингз») — $ 8,5 млн
9. Том Тибодо («Нью-Йорк Никс») — $ 8 млн
10. Джей Джей Редик («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 8 млн