Егор Дёмин назвал своего кумира в НБА

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин назвал разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри своим кумиром.

«В детстве я вдохновлялся Стефеном Карри, как и многие другие дети. Не хочу громко говорить, что Карри привил мне любовь к баскетболу, но это тот человек, на которого я смотрел и восхищался», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Стефен Карри — четырёхкратный чемпион НБА, двукратный самый ценный игрок (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации, а также олимпийский чемпион Игр в Париже.

Отметим, что Егор проведёт свой предстоящий сезон в США. Он подписал контракт с Университетом Бригама Янга (BYU) — колледжем, который выступает в студенческой лиге NCAA. Большинство баскетбольных спортивных изданий котируют Дёмина в топ-10 на драфте 2025 года.

Полное интервью с Егором Дёминым читайте на сайте «Чемпионат».