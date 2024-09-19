«Не с нашей планеты». Егор Дёмин отметил игрока из России, к уровню которого стремится

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, что часто наблюдал за игрой соотечественника Алексея Шведа, профессиональному уровню которого он стремится.

«Я часто бывал на матчах «Химок», и для меня выступления Алексея Шведа были чем-то внеземным, не с нашей планеты. К его уровню я тянулся и стремился», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, Егор проведёт свой предстоящий сезон в США. Он подписал контракт с Университетом Бригама Янга (BYU) — колледжем, который выступает в студенческой лиге NCAA. Большинство баскетбольных спортивных изданий котируют Дёмина как выбор в топ-10 на драфте 2025 года.

Полное интервью с Егором Дёминым читайте на сайте «Чемпионат».