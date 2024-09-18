Во время презентации команды УНИКС был аншлаг

В Казани на местной арене «Баскет-Холла» состоялась официальная презентация баскетбольного клуба УНИКС, где команда представила свой состав на сезон-2024/2025.

6,5 тысячи зрителей посетили это мероприятие, причём только 700 человек явились по абонементам прошлого сезона, а остальные покупали билеты.

УНИКС провёл матч против медиакоманды Hoops, у которой огромная аудитория фанатов в социальных сетях (более шести миллионов подписчиков). Игра проходила в формате две четверти по 20 минут. А после игры свой концерт для зрителей провёл известный рэпер Фараон (Глеб Голубин).

Итоговый счет матча — 109:71 в пользу УНИКСа. Напомним, первый официальный матч в этом сезоне казанцы проведут 21 сентября в 14:00 в Москве в рамках Единой лиги ВТБ, где их примет ЦСКА.