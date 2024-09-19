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Российский баскетболист Егор Дёмин высказался о проблемах с безопасностью в США

Российский баскетболист Егор Дёмин высказался о проблемах с безопасностью в США
Егор Дёмин с мячом
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18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, который следующий сезон проведёт в студенческой американской лиге NCAA, рассказал, есть ли в США проблемы с безопасностью.

«Сложно сказать за всю Америку. Мы выбрали этот университет в том числе, так как знали, что уровень безопасности очень высокий. Я с такими проблемами не сталкивался.

Однажды мы ехали с тренировки с напарником по команде и по пути заскочили в магазин. Он оставил машину с открытыми окнами, и внутри был кошелёк и другие ценные вещи. Я очень удивился. Но меня заверили, что всё безопасно. Здесь люди вообще не беспокоятся о подобном.

Здесь люди не боятся за своё имущество. Заборов нет, и это не редкость в Америке. Но этот случай показателен — уровень безопасности здесь очень высокий», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Полное интервью с Егором Дёминым читайте на сайте «Чемпионат».
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