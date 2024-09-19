«Это абсолютный шок». Егор Дёмин оценил уровень студенческого баскетбола в США

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, который следующий сезон проведёт в американской лиге NCAA, сравнил уровень студенческого баскетбола в России и США.

«Возьмём нашу арену: если не ошибаюсь, она вмещает около 20 тысяч зрителей — просто невероятно! Для меня это абсолютный шок. Ещё не видел её заполненной, но, представляя, как мы играем там, это, конечно, нечто… Думаю, это часть культуры.

Американцы любят спорт — баскетбол, американский футбол, бейсбол. Студенческий баскетбол интересен тем, что игроки близки к публике, они могут быть твоими однокурсниками, которых ты видишь каждый день. Это добавляет интерес.

Постоянно встречаю много людей на улице, которые просто хотят поговорить. Они могут даже не знать, что я нахожусь в баскетбольной команде. В свою очередь, есть люди, которые знают буквально всё про меня.

Что я приехал из России, где я родился, когда перебрался в США — поражает, насколько люди близки к баскетболу и, в частности, к нам [игрокам]. Спорт — часть жизни американцев», — сказал Егор Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Полное интервью с Егором Дёминым читайте на сайте «Чемпионат».