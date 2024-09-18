Пятикратный чемпион НБА — о Коби Брайанте: он не растратил своё величие впустую

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тренер Дерек Фишер с уважением высказался в адрес легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Это так странно. Знаю, что физически его больше нет с нами. Иногда мне приходится напоминать себе об этом. Но мы всё ещё чувствуем его присутствие в нашей жизни. Когда я думаю о нём, мне больно употреблять прошедшее время, словно его на самом деле здесь больше нет. Но знаю, что его цель — вдохновлять других — выполнена. Коби покинул этот мир, ничего не оставив после себя. Он не растрачивал свой потенциал впустую на то, чтобы не вставать рано, не погружаться в работу и не выходить из своей зоны комфорта, чтобы попробовать что-то новое. Он стал автором и продюсером отличного контента. Коби не растратил свою жизнь впустую», — приводит слова Фишера портал Fadeaway World.