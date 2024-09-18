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Стало известно, где продолжит карьеру Томас Эртель, выступавший ранее за «Зенит»

Стало известно, где продолжит карьеру Томас Эртель, выступавший ранее за «Зенит»
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Французский разыгрывающий защитник Томас Эртель присоединится к китайскому клубу «Шэньчжэнь Леопардс». Об этом сообщает журналист издания L'Equipe Ян Онона на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Томасу 35 лет, а его рост составляет 189 см. С 2022 по 2024 год французский атлет выступал за петербургский «Зенит» в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне Эртель принял участие в 42 встречах. В среднем за матч Томас набирал 13,8 очка, делал 2,4 подбора, отдавал 7,5 передачи, а также совершал 1,0 перехвата.

В течение своей профессиональной карьеры Эртель играл в составах таких клубов, как «Реал», «Барселона», «Анадолу Эфес» и АСВЕЛ. Ранее Томас Эртель рассказал об ошибках, которые повредили его имиджу.

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