Известный баскетбольный инсайдер объявил о завершении карьеры в журналистике

Известный баскетбольный инсайдер Эдриан Войнаровски объявил о завершении карьеры в журналистике. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Я вырос в семье рабочего, недалеко от кампуса ESPN, и с детства мечтал стать спортивным журналистом. 37 лет назад Hartford Courant опубликовал мою первую статью, и с тех пор я неизменно находил радость в этой профессии.

Работа в журналистике изменила мою жизнь, но я решил уйти на пенсию из ESPN и оставить новостную индустрию. Я осознаю все обязательства, которых требует моя должность, и понимаю, что больше не готов вкладываться в это. Время ограничено, и я хочу посвятить его более личным и значимым делам.

Я ухожу с глубокой благодарностью к многочисленным наставникам и коллегам, а также к читателям и зрителям, чьё доверие и поддержка были для меня бесценны.

Последние семь лет в ESPN стали для меня особой привилегией. Я благодарен руководству компании — особенно Джимми Питаро и Кристине Даглас — за понимание и поддержку моего решения изменить свою жизнь. После многих лет работы в команде я возвращаюсь к заботе о своей собственной команде — моей семье», — сказано в сообщении Войнаровски.

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