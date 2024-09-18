Экс-игрок «Зенита» обратился к болельщикам команды после Суперкубка Единой лиги

Бывший игрок петербургского «Зенита» Коди Миллер-Макинтайр обратился к болельщикам команды после Суперкубка Единой лиги ВТБ. Напомним, Коди Миллер-Макинтайр играл в составе «Зенита» в сезоне-2018/2019.

— Многие болельщики «Зенита» до сих пор с теплотой вспоминают вас. А чем вам запомнился Санкт-Петербург?

— Я считаю, что Санкт-Петербург — один из самых красивых городов мира. Я любил местных болельщиков и до сих пор люблю их.

Рад, что смог вернуться в Россию на немного, особенно чтобы сыграть против «Зенита». Помню их так же, как они помнят меня. Желаю удачи в сезоне, — приводит слова Коди пресс-служба сине-бело-голубых.