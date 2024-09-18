Игрок ЦСКА Уэйр — о России: некоторым парням кажется, что они не на своём месте

Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр прокомментировал, считает ли он Москву своим вторым домом.

– Ты упомянул, что теперь ЦСКА — твой второй дом. Можно сказать, что ты чувствуешь себя как дома в Москве, в России?

— О да, я определённо чувствую себя как дома. Не ощущаю себя не в своей тарелке, находясь здесь. Знаешь, некоторым парням всегда кажется, что они не на своём месте. А мне тут хорошо. Люди в порядке, и я уже ориентируюсь в Москве. Единственное — если бы у меня здесь была семья, всё было бы вообще отлично.

Думаю, это главное отличие от моего дома — здесь нет моей семьи. Это единственное, чего мне не хватает. Но в остальном в Москве есть всё, что нужно. Это один из тех городов, где, если тебе что-то нужно, ты можешь это найти. Поэтому мне тут нравится, — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Полное интервью с Каспером Уэйром читайте на сайте «Чемпионат».