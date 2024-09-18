Издание SI включило трёх игроков НБА в топ-50 самых влиятельных людей в спорте

Авторитетное издание Sports Illustrated (SI) представило список из 50 самых влиятельных людей на данный момент в спорте, в который вошли:
⁃ Леброн Джеймс (лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс»);
⁃ Энтони Эдвардс (атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз»);
⁃ Виктор Вембаньяма (центровой «Сан-Антонио Спёрс»);
⁃ Дэн Хёрли (тренер студенческой баскетбольной команды «Коннектикут»);
⁃ Энджел Риз (форвард «Чикаго Скай»);
⁃ Кейтлин Кларк (защитник «Индианы Фивер»);
⁃ Эйжа Уилсон (центровая «Лас-Вегас Эйсес»);
⁃ Джуджу Уоткинс (защитник команды Университета Южной Калифорнии);
⁃ Адам Сильвер (комиссионер НБА);
⁃ Стив Балмер (владелец «Лос-Анджелес Клипперс»);
⁃ Кэти Энгельберт (комиссионер WNBA);
⁃ Стивен Эй Смит (журналист телеканала ESPN).