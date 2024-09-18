Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Издание SI включило трёх игроков НБА в топ-50 самых влиятельных людей в спорте

Авторитетное издание Sports Illustrated (SI) представило список из 50 самых влиятельных людей на данный момент в спорте, в который вошли:

⁃ Леброн Джеймс (лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс»);

⁃ Энтони Эдвардс (атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз»);

⁃ Виктор Вембаньяма (центровой «Сан-Антонио Спёрс»);

⁃ Дэн Хёрли (тренер студенческой баскетбольной команды «Коннектикут»);

⁃ Энджел Риз (форвард «Чикаго Скай»);

⁃ Кейтлин Кларк (защитник «Индианы Фивер»);

⁃ Эйжа Уилсон (центровая «Лас-Вегас Эйсес»);

⁃ Джуджу Уоткинс (защитник команды Университета Южной Калифорнии);

⁃ Адам Сильвер (комиссионер НБА);

⁃ Стив Балмер (владелец «Лос-Анджелес Клипперс»);

⁃ Кэти Энгельберт (комиссионер WNBA);

⁃ Стивен Эй Смит (журналист телеканала ESPN).