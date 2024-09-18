Любительская команда разгромила «Десну» с Фридзоном в Кубке России

Сегодня, 18 сентября, в Москве в спортивном комплексе «Активити Холл» состоялся матч между клубом «Московский» и командой «Десна» в рамках Кубка России по баскетболу среди мужчин. Победу в игре одержали москвичи со счётом 87:57 (27:14, 17:17, 18:3, 25:23).

Наиболее результативным игроком клуба «Московский» стал центровой Иван Лазарев. В ходе игры ему удалось набрать 18 очков, сделать пять подборов, совершить один перехват и один блок-шот.

Самым результативным игроком «Десны» стал атакующий защитник Виталий Фридзон, который играет в составе команды, будучи президентом клуба. За время встречи Фридзон набрал 12 очков, сделал шесть подборов, а также отдал три передачи.