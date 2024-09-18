Представлен официальный мяч чемпионата АСБ на сезон-2024/2025

Сегодня, 18 сентября, был представлен официальный мяч чемпионата АСБ (Ассоциации студенческого баскетбола) на сезон-2024/2025. Презентация состоялась в Москве в «Доме полимеров».

Мяч разрабатывали в течение года. Он имеет уникальный дизайн и произведён с добавлением переработанного пластика. Гостями презентации также стали известные функционеры и спортсмены, в числе которых ​​олимпийская чемпионка 1992 года в Барселоне Ирина Сумникова и олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле Сергей Тараканов.

Фото: Jogel

Также заслуженный мастер спорта России по баскетболу Сергей Быков высказался насчёт нового мяча.

«Совместно с партнёрами мы рады представить новый экомяч, изготовленный из переработанного пластика специально для студенческого баскетбола. Технология, которая была использована для производства мячей, позволила создать доступный и качественный инвентарь, что является важными критериями для молодых спортсменов. Такие проекты и готовность спортивных комьюнити и команд поддерживать инновационные экологичные решения вдохновляют и наглядно демонстрируют безграничные возможности экономики замкнутого цикла», — сказал Быков.

Во время мероприятия также состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве между АСБ, СИБУРом и JÖGEL, в котором приняли участие представители каждой из организаций.