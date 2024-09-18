Представлена коллекционная карточка с Месси и Карри, где они делают жест «Night Night»

Представлена уникальная карточка с автографами известного нападающего, капитана клуба МЛС «Интер Майами» Лионеля Месси и популярного игрока НБА, выступающего в составе «Голден Стэйт Уорриорз», Стефена Карри, на которой изображены оба спортсмена и каждый из них делает жест «Night Night». Об этом сообщила пресс-служба компании Toops на своей странице в социальных сетях.

Фото: Аккаунт Toops в X (ранее Twitter)

Фирма Toops является крупнейшим издателем коллекционных карт (в первую очередь на тему спортивных игр — бейсбол, волейбол, американский футбол, хоккей и прочее).

Жест «Night Night» является фирменным способом празднования Стефена Карри. Аргентинский игрок также недавно изобразил данный жест после того, как забил гол в матче с «Филадельфией Юнион».

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