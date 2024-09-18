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«Могилы у всех одного размера». Скотти Пиппен поделился размышлениями о жизни

«Могилы у всех одного размера». Скотти Пиппен поделился размышлениями о жизни
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Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился своими размышлениями о жизни и счастье.

«С возрастом понимаешь, что часы за $ 30 тыс. и $ 30 показывают одно и то же время. В бумажники от Gucci и из Target помещается одинаковое количество денег. В домах за $ 10 млн и $ 100 тыс. одинаково одиноко. Ford увезёт так же далеко, как и Bentley. Настоящее счастье не в материальных ценностях. Оно в любви и радости людей рядом. Оставайтесь скромными. Могилы у всех одного размера», — написал на своей странице в социальных сетях Скотти Пиппен.

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