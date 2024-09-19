224-сантиметровый центровой Бобан Марьянович подписал контракт с «Фенербахче»

Сербский центровой Бобан Марьянович подписал контракт с турецким «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Турецкий «Фенербахче» заключил с сербским игроком соглашение, рассчитанное на один год.

Напомним, в минувшем сезоне Бобан Марьянович выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Хьюстон Рокетс» и принял участие в 14 встречах. В среднем за матч сербский центровой набирал 3,2 очка, делал 2,3 подбора, а также отдавал 0,4 передачи.

Ранее 224-сантиметровый Марьянович реализовал две «трёшки» кряду во время прощального матча словенского разыгрывающего Горана Драгича.