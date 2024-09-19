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CBS Sports обнародовал список лучших баскетболистов НБА, в топ-3 — не американцы

CBS Sports обнародовал список лучших баскетболистов НБА, в топ-3 — не американцы
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Американская сеть цифрового кабельного и спутникового телевидения CBS Sports обнародовала прогнозирующий список 100 лучших баскетболистов НБА в сезоне-2024/2025, не поставив ни одного американца в топ-3.

Топ-10 игроков, по мнению CBS Sports, в сезоне-2024/2025:

1. Николай Йокич («Денвер Наггетс», Сербия);
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», Греция);
3. Лука Дончич («Даллас Маверикс», Словения);
4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер», Канада);
5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», США (уроженец Камеруна);
6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», США);
7. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс», США);
8. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», США);
9. Кевин Дюрант («Финикс Санз», США);
10. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз», США);
...
100. Джабари Смит («Хьюстон Рокетс», США).

Предсезонные игры НБА стартуют 5 октября и продлятся до 19-го числа. Первые игры сезона-2024/2025 начнутся 23 октября.

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