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CBS Sports обнародовал список лучших баскетболистов НБА, в топ-3 — не американцы

Американская сеть цифрового кабельного и спутникового телевидения CBS Sports обнародовала прогнозирующий список 100 лучших баскетболистов НБА в сезоне-2024/2025, не поставив ни одного американца в топ-3.

Топ-10 игроков, по мнению CBS Sports, в сезоне-2024/2025:

1. Николай Йокич («Денвер Наггетс», Сербия);

2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», Греция);

3. Лука Дончич («Даллас Маверикс», Словения);

4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер», Канада);

5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», США (уроженец Камеруна);

6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз», США);

7. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс», США);

8. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», США);

9. Кевин Дюрант («Финикс Санз», США);

10. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз», США);

...

100. Джабари Смит («Хьюстон Рокетс», США).

Предсезонные игры НБА стартуют 5 октября и продлятся до 19-го числа. Первые игры сезона-2024/2025 начнутся 23 октября.