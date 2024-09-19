В руководстве ЦСКА назвали одного из фаворитов в новом сезоне Единой лиги

Вице-президент баскетбольного клуба ЦСКА Наталия Фураева считает, что казанский УНИКС является одним из главных фаворитов нового сезона Единой лиги ВТБ. Напомним, ЦСКА и УНИКС встретятся между собой уже в 1-м туре нового сезона Единой лиги ВТБ.

«УНИКС в межсезонье сохранил большинство легионеров и усилил состав российских игроков, что очень важно для командной «химии». Они остаются одними из фаворитов чемпионата, и мы точно не ожидаем в предстоящем матче чемпионата лёгкой прогулки.

Тренеры команд постараются подготовить сюрпризы друг другу, и, конечно же, все игры будут отличаться. Как? Покажет время. Думаю, предсказывать что‑то было бы лишь попыткой угадать.

Надеемся на интересную игру без травм, и пусть победит сильнейший. Хотелось бы поздравить всех любителей баскетбола с началом чемпионата», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».