С владельца «Никс» и «Рейнджерс» сняты обвинения в сексуальном насилии

С владельца клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» и хоккейной команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймса Долана были сняты все обвинения в сексуальном насилии. По информации ESPN, иск в отношении Долана был отклонён федеральным судьёй.

«Мы очень довольны отклонением иска, который был злонамеренной попыткой выдвинуть ужасающие обвинения со стороны адвоката, который подрывает правовую систему ради личной выгоды», — сказал представитель Долана в суде.

Напомним, по словам женщины, инцидент произошёл в 2013 году, когда она работала массажисткой во время концертного тура рок-группы Долана. На одном из сеансов массажа Долан пытался склонить Крофт к интимной связи. Позднее он обманом заманил её в номер отеля, где её изнасиловал Харви Вайнштейн, который уже отбывает тюремный срок за аналогичные обвинения.