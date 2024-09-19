Член Зала славы назвал тех, кто сделал Джордана шестикратным чемпионом НБА

64-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в пяти разных командах Национальной баскетбольной ассоциации, Доминик Уилкинс назвал людей, которые сделали легендарного игрока «Чикаго Буллз» Майкла Джордана шестикратным чемпионом НБА.

«Возьмём, к примеру, чемпионства «Чикаго». Майкл не смог бы выиграть шесть титулов без других ключевых игроков: Скотти Пиппена, Хораса Гранта, Тони Кукоча, а позже и Денниса Родмана. Все эти игроки, включая Стива Керра и Джона Пэксона, были важными частями тех чемпионских команд, и без них победы были бы невозможны», — заявил Уилкинс в подкасте Jaxxon Podcast.

Джордан становился чемпионом НБА, оформив два трипита (чемпионства в 1991, 1992 и 1993 и в 1996, 1997, 1998 годах). Также он шесть раз становился MVP финала.